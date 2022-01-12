- 12 Oca 2022 - 12:39 G: 12 Oca 2022 - 12:53

Masterchef Emre’nin Neden Boşandığı Ortaya Çıktı! Sözleriyle Ortalığı İnletti, Gören Duyan Hüngür Hüngür Ağladı! Meğer 18 Yaşındayken…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını kalplere kazıyan Emre Büber, neden boşandığını dile getirdi! Sözleriyle ortalığı inleten başarılı isim hayranlarını ise hüngür hüngür ağlattı. Yarışmadan ayrılır ayrılmaz oğlunun yanına koşan Emre Büber’in boşanma sebebi ise ağızları açık bıraktı! Meğer 18 yaşındayken…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından elenen isim olunca kaos çıkaran Emre Büber, günlerce konuşulmuştu. Dikkatleri üzerine çeken Emre Büber’in bile bile yarışmadan çekilmesine ise ilk tepki Somer Şeften gelmişti. Somer Şef, Emre Büber’in bile isteye yarışmadan çekilmesine karşın; “Sen bunu yapacak birisi değildin! Neden böyle yaptın” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Emre Büber’in neden eşiyle boşandığı ortaya çıktı!

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12 Oca 2022 - 12:39 Ankara- Yaşam

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