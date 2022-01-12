Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sinan Akçıl İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Sinan Akçıl ile ikinci kez evlilik yapan Burcu Kıratlı, şimdilerde ilginç bir hamle yaptı. Ünlü çiftin sevenlerini üzen o haber, magazin basınında kısa süre içerisinde yankı buldu. Sizde Burcu Kıratlı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Sinan Akçıl ile ikinci kez evlilik yapan Burcu Kıratlı, şimdilerde ilginç bir hamle yaptı. Ünlü çiftin sevenlerini üzen o haber, magazin basınında kısa süre içerisinde yankı buldu. Bu gelişmeler üzerine çifti mercek altına alan hayranları, ikilinin arasındaki yaş farkı karşısında hayrete düştü. Peki, Burcu Kıratlı kaç yaşında? Burcu Kıratlı kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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12 Oca 2022 - 12:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.