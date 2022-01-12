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12 Oca 2022 - 12:49

Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sinan Akçıl İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Sinan Akçıl ile ikinci kez evlilik yapan Burcu Kıratlı, şimdilerde ilginç bir hamle yaptı. Ünlü çiftin sevenlerini üzen o haber, magazin basınında kısa süre içerisinde yankı buldu. Sizde Burcu Kıratlı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...