Ertuğrul Özkök'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! İzzet Yıldızhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Yazdığı köşeler ile herkesin şu sıralar dikkatini çeken Ertuğrul Özkök, kaleme aldığı son yazı ile haber severlerin merakını uyandırdı. Fareler üzerine yazdığı yazı ile kafaları karıştıran Ertuğrul Özkök, haberleri yakından takip eden herkesin ilgisini çekti. Hürriyet gazetesinden ayrılan yılların yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Yazdığı köşeler ile herkesin şu sıralar dikkatini çeken Ertuğrul Özkök, kaleme aldığı son yazı ile haber severlerin merakını uyandırdı. Fareler üzerine yazdığı yazı ile kafaları karıştıran Ertuğrul Özkök, haberleri yakından takip eden herkesin ilgisini çekti. Öte yandan Ertuğrul Özkök’ün yaşını görenler ise, onu yazısını okuyunca şaşırdığından daha çok şaşırdı! Peki, Ertuğrul Özkök kaç yaşında? Ertuğrul Özkök kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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14 Oca 2022 - 00:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.