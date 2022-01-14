Ertuğrul Özkök'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! İzzet Yıldızhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Yazdığı köşeler ile herkesin şu sıralar dikkatini çeken Ertuğrul Özkök, kaleme aldığı son yazı ile haber severlerin merakını uyandırdı. Fareler üzerine yazdığı yazı ile kafaları karıştıran Ertuğrul Özkök, haberleri yakından takip eden herkesin ilgisini çekti. Öte yandan Ertuğrul Özkök’ün yaşını görenler ise, onu yazısını okuyunca şaşırdığından daha çok şaşırdı! Peki, Ertuğrul Özkök kaç yaşında? Ertuğrul Özkök kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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