- 14 Oca 2022 - 00:26

Gupse Özay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Barış Arduç İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Şimdilerde yaptığı filmler ile adından sıkça söz ettiren ve komedi oyuncusu olarak tanınan Gupse Özay, yeni bir projeye başladı. Yeni projesini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından o fotoğrafı paylaşan Gupse Özay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şimdilerde yaptığı filmler ile adından sıkça söz ettiren ve komedi oyuncusu olarak tanınan Gupse Özay, yeni bir projeye başladı. Yeni projesini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından o fotoğrafı paylaşan Gupse Özay, takipçilerini bir hayli şoke etti. Öte yandan Gupse Özay’ın projesi kadar, yaşı da herkesi şaşırttı! Peki, Gupse Özay kaç yaşında? Gupse Özay kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


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14 Oca 2022 - 00:26 - Magazin

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