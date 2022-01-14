Gupse Özay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Barış Arduç İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde yaptığı filmler ile adından sıkça söz ettiren ve komedi oyuncusu olarak tanınan Gupse Özay, yeni bir projeye başladı. Yeni projesini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından o fotoğrafı paylaşan Gupse Özay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde yaptığı filmler ile adından sıkça söz ettiren ve komedi oyuncusu olarak tanınan Gupse Özay, yeni bir projeye başladı. Yeni projesini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından o fotoğrafı paylaşan Gupse Özay, takipçilerini bir hayli şoke etti. Öte yandan Gupse Özay’ın projesi kadar, yaşı da herkesi şaşırttı! Peki, Gupse Özay kaç yaşında? Gupse Özay kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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14 Oca 2022 - 00:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.