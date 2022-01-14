Melisa Ural Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Zehra Çilingiroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı olarak dünyaya gelen Melisa Ural, medyanın gözü önünde büyüyen ünlü çocukları arasındaki yerini aldı. Şimdilerde gönlünü ünlü bir iş insanına kaptıran Melisa Ural ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı olarak dünyaya gelen Melisa Ural, medyanın gözü önünde büyüyen ünlü çocukları arasındaki yerini aldı. Şimdilerde gönlünü ünlü bir iş insanına kaptıran Melisa Ural, başka bir ünlü ismin çocuklarının eski sevgilisi ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan o aşk herkesi şaşırtırken; Melisa Ural’ın geldiği yaş da herkesi şoke eden detaylar arasındaki yerini aldı! Peki, Melisa Ural kaç yaşında? Melisa Ural kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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14 Oca 2022 - 00:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.