- 14 Oca 2022 - 00:24

Melisa Ural Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Zehra Çilingiroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı olarak dünyaya gelen Melisa Ural, medyanın gözü önünde büyüyen ünlü çocukları arasındaki yerini aldı. Şimdilerde gönlünü ünlü bir iş insanına kaptıran Melisa Ural ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı olarak dünyaya gelen Melisa Ural, medyanın gözü önünde büyüyen ünlü çocukları arasındaki yerini aldı. Şimdilerde gönlünü ünlü bir iş insanına kaptıran Melisa Ural, başka bir ünlü ismin çocuklarının eski sevgilisi ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan o aşk herkesi şaşırtırken; Melisa Ural’ın geldiği yaş da herkesi şoke eden detaylar arasındaki yerini aldı! Peki, Melisa Ural kaç yaşında? Melisa Ural kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

14 Oca 2022 - 00:24 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gupse Özay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Barış Arduç İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Gupse Özay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Barış Arduç İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokunu Yaşadı! Tehdit Mesajı…Tek Gecede Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Sevenleri Şok Oldu! mask
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokunu Yaşadı! Tehdit Mesajı…Tek Gecede Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Sevenleri Şok Oldu!
Ajda Pekkan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Hakan Altun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer    mask
Ajda Pekkan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Hakan Altun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   
Ertuğrul Özkök'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! İzzet Yıldızhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Ertuğrul Özkök'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! İzzet Yıldızhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Masterchef Sergen’den Son Paylaşım Şoka Soktu! Sokaklarda Yattığını Duyunca; Mehmet Şef Elinden Tutmuştu! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Masterchef Sergen’den Son Paylaşım Şoka Soktu! Sokaklarda Yattığını Duyunca; Mehmet Şef Elinden Tutmuştu! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Berrak Tüzünataç'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rafael Cemo Çetin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   mask
Berrak Tüzünataç'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rafael Cemo Çetin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  
Ayça Ayşin Turan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alp Navruz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   mask
Ayça Ayşin Turan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alp Navruz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  
Mahmut Tuncer Estetik Mi Oldu Merak Uyandırdı! O Paylaşımı Görenler Gözlerine İnanmıyor! Bir Anda 30 Yaş Eksildi… mask
Mahmut Tuncer Estetik Mi Oldu Merak Uyandırdı! O Paylaşımı Görenler Gözlerine İnanmıyor! Bir Anda 30 Yaş Eksildi…
Hamdi Alkan'nın Eşi Selen Görgüzel Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Hamdi Alkan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hamdi Alkan'nın Eşi Selen Görgüzel Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Hamdi Alkan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Arasında Gerilim Bitmiyor! STAR TV Ayağa Kalktı, Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Barıştıkları Gibi Küstüler! mask
İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Arasında Gerilim Bitmiyor! STAR TV Ayağa Kalktı, Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Barıştıkları Gibi Küstüler!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Migros Tuvalet Kağıdı Fiyatları 2022 Ne Kadar? Migros Tuvalet Kağıdı Ucuza Mı Satıyor? mask
Migros Tuvalet Kağıdı Fiyatları 2022 Ne Kadar? Migros Tuvalet Kağıdı Ucuza Mı Satıyor?
Gupse Özay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Barış Arduç İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Gupse Özay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Barış Arduç İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokunu Yaşadı! Tehdit Mesajı…Tek Gecede Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Sevenleri Şok Oldu! mask
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokunu Yaşadı! Tehdit Mesajı…Tek Gecede Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Sevenleri Şok Oldu!
Ajda Pekkan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Hakan Altun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer    mask
Ajda Pekkan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Hakan Altun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   
Ertuğrul Özkök'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! İzzet Yıldızhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Ertuğrul Özkök'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! İzzet Yıldızhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Melisa Ural Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Zehra Çilingiroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   mask
Melisa Ural Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Zehra Çilingiroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status