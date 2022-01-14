Melisa Ural Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Zehra Çilingiroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı olarak dünyaya gelen Melisa Ural, medyanın gözü önünde büyüyen ünlü çocukları arasındaki yerini aldı. Şimdilerde gönlünü ünlü bir iş insanına kaptıran Melisa Ural, başka bir ünlü ismin çocuklarının eski sevgilisi ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan o aşk herkesi şaşırtırken; Melisa Ural’ın geldiği yaş da herkesi şoke eden detaylar arasındaki yerini aldı! Peki, Melisa Ural kaç yaşında? Melisa Ural kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!