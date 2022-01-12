Ecem Erkek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Partneri Hasan Can Kaya İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Bu sezon Güldür Güldür Show isimli eğlence programının kadrosunda yer almayan Ecem Erkek, bir süredir hayranlarını meraklandırıyordu. Geçtiğimiz gün yeni projesi ile hayranlarının karşısına çıkan Ecem Erkek, müjdeyi verdi. İşte Müjdeyi veren Ecem Erkek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bu sezon Güldür Güldür Show isimli eğlence programının kadrosunda yer almayan Ecem Erkek, bir süredir hayranlarını meraklandırıyordu. Geçtiğimiz gün yeni projesi ile hayranlarının karşısına çıkan Ecem Erkek, müjdeyi verdi. Hasan Can Kaya ile aynı projede yer alacağı öğrenilen Ecem Erkek’in yaşı ise, herkesi hayrete düşürdü! Peki, Ecem Erkek kaç yaşında? Ecem Erkek kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
12 Oca 2022 - 13:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.