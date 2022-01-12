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12 Oca 2022 - 13:45

Ecem Erkek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Partneri Hasan Can Kaya İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Bu sezon Güldür Güldür Show isimli eğlence programının kadrosunda yer almayan Ecem Erkek, bir süredir hayranlarını meraklandırıyordu. Geçtiğimiz gün yeni projesi ile hayranlarının karşısına çıkan Ecem Erkek, müjdeyi verdi. İşte Müjdeyi veren Ecem Erkek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...