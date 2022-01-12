- 12 Oca 2022 - 13:45 G: 12 Oca 2022 - 13:51

Ecem Erkek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Partneri Hasan Can Kaya İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Bu sezon Güldür Güldür Show isimli eğlence programının kadrosunda yer almayan Ecem Erkek, bir süredir hayranlarını meraklandırıyordu. Geçtiğimiz gün yeni projesi ile hayranlarının karşısına çıkan Ecem Erkek, müjdeyi verdi. İşte Müjdeyi veren Ecem Erkek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bu sezon Güldür Güldür Show isimli eğlence programının kadrosunda yer almayan Ecem Erkek, bir süredir hayranlarını meraklandırıyordu. Geçtiğimiz gün yeni projesi ile hayranlarının karşısına çıkan Ecem Erkek, müjdeyi verdi. Hasan Can Kaya ile aynı projede yer alacağı öğrenilen Ecem Erkek’in yaşı ise, herkesi hayrete düşürdü! Peki, Ecem Erkek kaç yaşında? Ecem Erkek kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

12 Oca 2022 - 13:45 - Magazin

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Ecem Erkek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Partneri Hasan Can Kaya İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
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