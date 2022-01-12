Masterchef Burcu’nun Elinden Mehmet Şef Tuttu! Ne Hasan, Ne Sergen! Yüzü Gülen İsim Burcu Oldu! Öyle Bir Fırsat Elinin Altına Geldi Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal hayatının teklifini Mehmet Şeften aldı! Ne Hasan Biltekin, Ne Sergen Özen böyle bir teklifle karşılaşmamışken; yüzü gülen tek isim ise Burcu oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Burcu Önal’ın paylaşımıyla gün yüzüne çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 6. Olarak elenen Burcu Önal, milyonlarca kişinin kalbinde taht kurmuştu. Mehmet Şefe “Baba” diyerek hitap eden Burcu Önal’a ise Mehmet Şef “Artık kocaman bir aileyiz. Sonuna kadar senin arkandayız! Her zaman bizi ara” yorumunda bulunmuştu. Birbirine sımsıkı sarılan Mehmet Şef ve Burcu Önal’dan ise şok edici haber geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.