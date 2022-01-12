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12 Oca 2022 - 13:48

Masterchef Burcu’nun Elinden Mehmet Şef Tuttu! Ne Hasan, Ne Sergen! Yüzü Gülen İsim Burcu Oldu! Öyle Bir Fırsat Elinin Altına Geldi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal hayatının teklifini Mehmet Şeften aldı! Ne Hasan Biltekin, Ne Sergen Özen böyle bir teklifle karşılaşmamışken; yüzü gülen tek isim ise Burcu oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Burcu Önal’ın paylaşımıyla gün yüzüne çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…