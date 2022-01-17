Masterchef Burcu’nun Şansı Döndü! Dilara Başaran Çatlayacak! Öyle Birisi Elinden Tuttu Ki, Paraya Para Demeyecek!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 6. Olarak elenen Burcu Önal, milyonlarca kişinin kalbinde taht kurmuştu. Mehmet Şefe “Baba” diyerek hitap eden Burcu Önal’a ise Mehmet Şef “Artık kocaman bir aileyiz. Sonuna kadar senin arkandayız! Her zaman bizi ara” yorumunda bulunmuştu. Birbirine sımsıkı sarılan Mehmet Şef ve Burcu Önal’dan ise şok edici haber geldi!

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