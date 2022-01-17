- 17 Oca 2022 - 23:45

Masterchef Burcu’nun Şansı Döndü! Dilara Başaran Çatlayacak! Öyle Birisi Elinden Tuttu Ki, Paraya Para Demeyecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te hal ve hareketleriyle büyük beğeni toplayan Burcu Önal devranı döndürdü! Aldığı teklifle gündemi sallayan Burcu Önal’ın Dilara Başaran’ı çatlatacağına dair birçok yorum arka arkaya geldi. Öyle bir isim elinden tuttu ki, artık paraya para demeyecek! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 6. Olarak elenen Burcu Önal, milyonlarca kişinin kalbinde taht kurmuştu. Mehmet Şefe “Baba” diyerek hitap eden Burcu Önal’a ise Mehmet Şef “Artık kocaman bir aileyiz. Sonuna kadar senin arkandayız! Her zaman bizi ara” yorumunda bulunmuştu. Birbirine sımsıkı sarılan Mehmet Şef ve Burcu Önal’dan ise şok edici haber geldi!

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17 Oca 2022 - 23:45 Ankara- Yaşam

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