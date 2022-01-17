Masterchef Burcu’nun Şansı Döndü! Dilara Başaran Çatlayacak! Öyle Birisi Elinden Tuttu Ki, Paraya Para Demeyecek!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te hal ve hareketleriyle büyük beğeni toplayan Burcu Önal devranı döndürdü! Aldığı teklifle gündemi sallayan Burcu Önal’ın Dilara Başaran’ı çatlatacağına dair birçok yorum arka arkaya geldi. Öyle bir isim elinden tuttu ki, artık paraya para demeyecek! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 6. Olarak elenen Burcu Önal, milyonlarca kişinin kalbinde taht kurmuştu. Mehmet Şefe “Baba” diyerek hitap eden Burcu Önal’a ise Mehmet Şef “Artık kocaman bir aileyiz. Sonuna kadar senin arkandayız! Her zaman bizi ara” yorumunda bulunmuştu. Birbirine sımsıkı sarılan Mehmet Şef ve Burcu Önal’dan ise şok edici haber geldi!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.