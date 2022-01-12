Derya Tuna Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi İbrahim Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

İbrahim Tatlıses ile yaşadığı birliktelik ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Derya Tuna, şimdilerde magazin takipçilerinin mercek altığı isimler arasında yer almaya başladı. İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden İdo lakaplı bir çocuk dünyaya getiren Derya Tuna, geçtiğimiz aylarda çocuğunu evlendirmiş ve düğünde giydiği kıyafet ile yıllara meydan okuduğunu adeta kanıtlamıştı. O fotoğrafların magazin basınını süslemesinin ardından yaşı ile merak edilmeye başlanan Derya Tuna, bakın kaç yaşında çıktı! Peki Derya Tuna kaç yaşında? Derya Tuna kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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