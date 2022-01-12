- 12 Oca 2022 - 14:38 G: 12 Oca 2022 - 14:54

Üç Kuruş Dizisine Kartal Şoku! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık”

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’a Kartal şoku! Uraz Kaygırlaroğlu öyle bir açıklama yaptı ki, görenler delirdi! Perde arkası aralanırken; skandalda ortaya çıktı! Görenler ise bu duruma “Yok artık” yorumlarına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla ilerleyen başarılı dizide ise Uraz Kaygırlaroğlu, dizi hakkında skandal bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2022 - 14:38 Ankara- Yaşam

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