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12 Oca 2022 - 15:04

Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Survivor’a Katılıyor! Acun Ilıcalı İmzaları Sundu, Görenler Delirdi! Çaktırmadan Fenomen Etmişti, Karar Çıktı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in sevgilisi iddialara göre Survivor’a katılıyor! Acun Ilıcalı’nın teklif sunduğu gündeme bomba gibi düştü. Görenleri delirten bu olay ise “Çaktırmadan fenomen etti, şimdi de Survivor’a gönderiyor” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…