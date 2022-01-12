- 12 Oca 2022 - 15:04 G: 12 Oca 2022 - 15:19

Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Survivor’a Katılıyor! Acun Ilıcalı İmzaları Sundu, Görenler Delirdi! Çaktırmadan Fenomen Etmişti, Karar Çıktı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in sevgilisi iddialara göre Survivor’a katılıyor! Acun Ilıcalı’nın teklif sunduğu gündeme bomba gibi düştü. Görenleri delirten bu olay ise “Çaktırmadan fenomen etti, şimdi de Survivor’a gönderiyor” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında son üçe kalmaya başaran Masterchef Hasan, başarısıyla milyonların gözünde şimdiden şampiyon olmuştu. Yarışmanın en yakışıklı isimlerinden biri olan Masterchef Hasan’ın duruşu ve performansı ise birçok genç kızın kalbini çalmıştı ama onun kalbi Doktor Hülya’ya aitti. Masterchef Hasan’ın sevgilisi Doktor Hülya hakkında ise şok iddia gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2022 - 15:04 Ankara- Yaşam

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