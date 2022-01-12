Ölüm yıldönümü olması nedeniyle pek çok ilde anılan Türk müziğinin duayen isimlerinden biri olan Kıvırcık Ali, şimdilerde müzikseverlerin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Genç yaşta hayatını kaybetmesi ile müzikseverleri bir hayli üzen müzisyenlerden biri olan Kıvırcık Ali, ne zaman ve kaç yaşında vefat ettiği sorusuyla da müzikseverleri meraklandırdı. Peki, Kıvırcık Ali kaç yaşında öldü? Kıvırcık Ali aslen nereliydi, ne zaman vefat etti? İşte, detaylar…



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