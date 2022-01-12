Asude Selma Kalebek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Metin Akdülger İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
İlk rol deneyimi ile herkesi kendisine hayran bırakan Asude Selma Kalebek, şimdilerde dizi severlerin en çok araştırdığı isimler arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde Netflix dijital platformundan yayınlanan bir dizide yer alan Asude Selam Kalebek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
İlk rol deneyimi ile herkesi kendisine hayran bırakan Asude Selma Kalebek, şimdilerde dizi severlerin en çok araştırdığı isimler arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde Netflix dijital platformundan yayınlanan bir dizide yer alan Asude Selam Kalebek, gösterdiği performans ile herkesi bir hayli şaşırttı. İlk performansı için çok başarılı gözüken Asude Selma Kalebek, yaşı ile de herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Sude Selma Kalebek kaç yaşında? Asude Selma Kalebek kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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12 Oca 2022 - 15:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.