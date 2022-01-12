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12 Oca 2022 - 15:54

Bir Zamanlar Çukurova Behice’nin Kızını Görenler Delirdi! Alev Alev Instagram Yakıyor! Kıyafetleri Gündem Oldu, Sosyal Medya Sallandı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakteriyle adını bir kez daha duyuran Esra Dermancıoğlu, ağızları açık bıraktı. Kızını sosyal medyadan paylaşan başarılı oyuncu alev alev Instagram’ı salladı! Kıyafetleri gündem olan Esra Dermancıoğlu’nun kızı sosyal medyayı ise salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…