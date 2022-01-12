- 12 Oca 2022 - 15:54 G: 12 Oca 2022 - 16:05

Bir Zamanlar Çukurova Behice’nin Kızını Görenler Delirdi! Alev Alev Instagram Yakıyor! Kıyafetleri Gündem Oldu, Sosyal Medya Sallandı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakteriyle adını bir kez daha duyuran Esra Dermancıoğlu, ağızları açık bıraktı. Kızını sosyal medyadan paylaşan başarılı oyuncu alev alev Instagram’ı salladı! Kıyafetleri gündem olan Esra Dermancıoğlu’nun kızı sosyal medyayı ise salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

STAR TV ekranlarında yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinde yer alan başarılı oyuncu gündeme bomba gibi düştü. 18 yaşındaki kızına yer veren başarılı oyuncu kızının güzelliğiyle şok etti. Sadece hayranlarından değil aynı zamanda birçok isimden de kızının güzelliğiyle alakalı yorum alan Esra Dermancıoğlu, gündemin konuşulan ismi oldu! İşte Kaderimin Oyunu dizisinin kötü karakteri Esra Dermancıoğlu’nun kızının o pozları…

12 Oca 2022 - 15:54 Ankara- Yaşam

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