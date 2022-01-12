Okan Buruk Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Nihan Akkuş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Yeşil sahaların efsane teknik direktörlerinden biri olan Okan Buruk, şimdilerde Galatasaray spor kulübünden teklif aldığı iddiaları ile gündemlere gelmeye başladı. Bir süre önce Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray’a teknik adam olarak transfer edileceği iddia edilen Okan Buruk ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yeşil sahaların efsane teknik direktörlerinden biri olan Okan Buruk, şimdilerde Galatasaray spor kulübünden teklif aldığı iddiaları ile gündemlere gelmeye başladı. Bir süre önce Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray’a teknik adam olarak transfer edileceği iddia edilen Okan Buruk, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bu gelişmelerin üzerine futbolseverler tarafından mercek altına alınan Okan Buruk, yaşı ile herkesi şaşırtmayı da başardı! Peki, Okan Buruk kaç yaşında? Okan Buruk kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
12 Oca 2022 - 21:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.