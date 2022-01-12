Okan Buruk Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Nihan Akkuş İle  Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Yeşil sahaların efsane teknik direktörlerinden biri olan Okan Buruk, şimdilerde Galatasaray spor kulübünden teklif aldığı iddiaları ile gündemlere gelmeye başladı. Bir süre önce Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray’a teknik adam olarak transfer edileceği iddia edilen Okan Buruk, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bu gelişmelerin üzerine futbolseverler tarafından mercek altına alınan Okan Buruk, yaşı ile herkesi şaşırtmayı da başardı! Peki, Okan Buruk kaç yaşında? Okan Buruk kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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