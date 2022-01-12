Emre Belözoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Tuğba Gürevin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Futbol dünyasının güçlü isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde bir transfer meselesi nedeniyle ünlü teknik adam Fatih Terim ile karşı karşıya geldi. O gelişmenin üzerine kazananının kim olacağı merak ile beklenirken; Fatih Terim’in Galatasaray ile yollarını ayırması, transfer görüşmelerini daha da renklendirdi. Bu gelişmeler üzerine Emre Belözoğlu’nu takibe alan futbolseverler, ünlü ismin yaşına hayret etti! Peki, Emre Belözoğlu kaç yaşında? Emre Belözoğlu kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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