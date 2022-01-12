Emre Belözoğlu Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Tuğba Gürevin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Fatih Terim’in Galatasaray ile yollarını ayırması, transfer görüşmelerini daha da renklendirdi. Bu gelişmeler üzerine Emre Belözoğlu’nu takibe alan futbolseverler ise detayları merak ediyor. İşte Emre Belözoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Futbol dünyasının güçlü isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde bir transfer meselesi nedeniyle ünlü teknik adam Fatih Terim ile karşı karşıya geldi. O gelişmenin üzerine kazananının kim olacağı merak ile beklenirken; Fatih Terim’in Galatasaray ile yollarını ayırması, transfer görüşmelerini daha da renklendirdi. Bu gelişmeler üzerine Emre Belözoğlu’nu takibe alan futbolseverler, ünlü ismin yaşına hayret etti! Peki, Emre Belözoğlu kaç yaşında? Emre Belözoğlu kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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12 Oca 2022 - 21:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.