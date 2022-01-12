Volkan Demirel Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Zeynep Sever İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Kalecilik kariyeri boyunca yeşil sahaların sevilen isimlerinden biri olan Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde de aynı başarıları elde etmeye başladı. Şimdilerde iddialı bir transfere imzasını atan Volkan Demirel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kalecilik kariyeri boyunca yeşil sahaların sevilen isimlerinden biri olan Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde de aynı başarıları elde etmeye başladı. Şimdilerde iddialı bir transfere imzasını atan Volkan Demirel, o ismi takımına kattı. Öte yandan bu gelişmeler üzerine ünlü ismi yakın markajına alan Volkan Demirel, şimdilerde yaşı ile herkesi şaşırtmayı başarır hale geldi! Peki, Volkan Demirel kaç yaşında? Volkan Demirel kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
12 Oca 2022 - 16:21 - Spor
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.