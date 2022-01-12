Fatih Terim Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Fulya Terim İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Fatih Terim’in takımdan ayrılışı, sarı kırmızılı taraftarı bir hayli üzerken; Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan taraftarın beklediği ilk açıklama geldi. Bu süreçte ise sizde Fatih Terim ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Dünyaca ünlü Türk teknik direktör olan Fatih Terim, geçtiğimiz gün Galatasaray ile yolları ayırdı. Şimdiye dek defalarca çalıştığı Galatasaray ile pek çok şampiyonluk yaşayan Fatih Terim’in takımdan ayrılışı, sarı kırmızılı taraftarı bir hayli üzerken; Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan taraftarın beklediği ilk açıklama geldi. Bu gelişmeler üzerine futbolseverlerin sıkı takibe aldığı Fatih Terim’in yaşı ise, herkesi şoke etti! Peki, Fatih Terim kaç yaşında? Fatih Terim kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
12 Oca 2022 - 16:55 - Spor
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.