- 12 Oca 2022 - 21:45 G: 12 Oca 2022 - 22:22

Fatih Terim Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Fulya Terim İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Fatih Terim’in takımdan ayrılışı, sarı kırmızılı taraftarı bir hayli üzerken; Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan taraftarın beklediği ilk açıklama geldi. Bu süreçte ise sizde Fatih Terim ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Dünyaca ünlü Türk teknik direktör olan Fatih Terim, geçtiğimiz gün Galatasaray ile yolları ayırdı. Şimdiye dek defalarca çalıştığı Galatasaray ile pek çok şampiyonluk yaşayan Fatih Terim’in takımdan ayrılışı, sarı kırmızılı taraftarı bir hayli üzerken; Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan taraftarın beklediği ilk açıklama geldi. Bu gelişmeler üzerine futbolseverlerin sıkı takibe aldığı Fatih Terim’in yaşı ise, herkesi şoke etti! Peki, Fatih Terim kaç yaşında? Fatih Terim kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


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12 Oca 2022 - 21:45 - Spor

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