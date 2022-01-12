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12 Oca 2022 - 16:59

Şenol Güneş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Semra Güneş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Bir süredir aldığı başarılar ile adından sıkça söz ettiren Şenol Güneş, şimdilerde yeni bir takım ile anlaşılacağı yönündeki iddialar ile gündeme gelmeye başladı. En son mili takımı çalıştıran Şenol Güneş’in döneceği o takım ise, herkesi şaşırttı. Sizde Şenol Güneş ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...