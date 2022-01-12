- 12 Oca 2022 - 17:09 G: 12 Oca 2022 - 17:13

Rıza Çalımbay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Leyla Çalımbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Ünlü teknik adamlardan biri olan Rıza Çalımbay, şimdilerde futbolseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Şimdiye dek pek çok takımı çalıştırmış olan Rıza Çalımbay, bu sezon da aktif futbol yaşantısına devam etti. Sizde Rıza Çalımbay ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Ünlü teknik adamlardan biri olan Rıza Çalımbay, şimdilerde futbolseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Şimdiye dek pek çok takımı çalıştırmış olan Rıza Çalımbay, bu sezon da aktif futbol yaşantısına devam etti. Elde ettiği başarılar ile futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam eden Rıza Çalımbay eşi ile herkesi şaşırtan teknik adamlardan biri oldu. Peki, Rıza Çalımbay kaç yaşında? Rıza Çalımbay kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar...


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12 Oca 2022 - 17:09 - Spor

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Rıza Çalımbay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Leyla Çalımbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
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