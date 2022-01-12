Rıza Çalımbay Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Leyla Çalımbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Ünlü teknik adamlardan biri olan Rıza Çalımbay, şimdilerde futbolseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Şimdiye dek pek çok takımı çalıştırmış olan Rıza Çalımbay, bu sezon da aktif futbol yaşantısına devam etti. Elde ettiği başarılar ile futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam eden Rıza Çalımbay eşi ile herkesi şaşırtan teknik adamlardan biri oldu. Peki, Rıza Çalımbay kaç yaşında? Rıza Çalımbay kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar...



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