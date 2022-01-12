Rıdvan Dilmen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Mesut Özil İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Futbolun güçlü isimlerinden biri olan ve futbolculuk, teknik direktörlük yaparak adını duyuran “Şeytan” lakaplı Rıdvan Dilmen, şimdilerde spor programı ve futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Sizde Rıdvan Dilmen ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Futbolun güçlü isimlerinden biri olan ve futbolculuk, teknik direktörlük yaparak adını duyuran “Şeytan” lakaplı Rıdvan Dilmen, şimdilerde spor programı ve futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Bir süredir TRT Spor üzerinden seyircisi ile buluşan Rıdvan Dilmen’den futbolseverleri üzecek bir haber geldi. Bu gelişmeler üzerine futbolseverlerin mercek altına aldığı Rıdvan Dilmen, yaşı ile de herkesi şaşırttı! Peki, Rıdvan Dilmen kaç yaşında? Rıdvan Dilmen kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
12 Oca 2022 - 17:16 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.