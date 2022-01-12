Rıdvan Dilmen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Mesut Özil İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Futbolun güçlü isimlerinden biri olan ve futbolculuk, teknik direktörlük yaparak adını duyuran “Şeytan” lakaplı Rıdvan Dilmen, şimdilerde spor programı ve futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Bir süredir TRT Spor üzerinden seyircisi ile buluşan Rıdvan Dilmen’den futbolseverleri üzecek bir haber geldi. Bu gelişmeler üzerine futbolseverlerin mercek altına aldığı Rıdvan Dilmen, yaşı ile de herkesi şaşırttı! Peki, Rıdvan Dilmen kaç yaşında? Rıdvan Dilmen kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!