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22 Oca 2022 - 18:35

Yasak Elma'nın Kadın Oyuncuları Birbirine Girdi! Eda Ece’nin Çıkışı Delirtti, Diziden Ayrılmaları Gündem Oldu! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da oyuncular birbirine girdi. Eda Ece’nin çıkışı delirtirken; “Hakkımı helal etmiyorum” yorumunda bulunması ise seyircileri delirtti. Diziden ayrılmaları gündem olurken; dizi izleyicisi ise büyük şoku yaşadı. Kurgusal olarak da iyi anlaşamayan iki ismin ağızları açık bırakması ise gerçek hayatta da skandal kavgaya imzalarını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…