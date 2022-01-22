Yasak Elma'nın Kadın Oyuncuları Birbirine Girdi! Eda Ece’nin Çıkışı Delirtti, Diziden Ayrılmaları Gündem Oldu! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da oyuncular birbirine girdi. Eda Ece’nin çıkışı delirtirken; “Hakkımı helal etmiyorum” yorumunda bulunması ise seyircileri delirtti. Diziden ayrılmaları gündem olurken; dizi izleyicisi ise büyük şoku yaşadı. Kurgusal olarak da iyi anlaşamayan iki ismin ağızları açık bırakması ise gerçek hayatta da skandal kavgaya imzalarını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Kumru ve Çağatay’ın oyunu Yıldız’ı mosmor ederken; planları da suya düştü. Sevilerek takip edilen Eda Ece’nin yapmış olduğu çıkış ise gündemi derinden etkiledi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.