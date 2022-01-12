Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 20 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının sadece ilk sezonunda olmayan Danilo Şef, sempatik tavırlarıyla ve kırık Türkçesiyle çok beğeni topluyordu. Esprili yapısının yanı sıra eğlenceli bir kişilik olan Danilo Şefin yakın zamanda restoran açacağı bilgisi de erişilmişti. Danilo Şefin imza yemeklerinin yanı sıra her restoranda olan yemeklerinde bulunacağı restoranın menü fiyatları ise akılları yerinden etti, dudakları uçuklattı! Peki, neler oluyor?

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