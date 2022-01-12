Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 20 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak bulunan İtalyan Şef, Danilo Zanna yakın zamanda İzmir’de bir restoran açmıştı. Restoranında bulunan menü fiyatları ise isyan ettirdi. Küçük boy şişe suyun bile 20 liraya yakın olduğu restorana gidenlerin cebinin boşalıp çıkacağına dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının sadece ilk sezonunda olmayan Danilo Şef, sempatik tavırlarıyla ve kırık Türkçesiyle çok beğeni topluyordu. Esprili yapısının yanı sıra eğlenceli bir kişilik olan Danilo Şefin yakın zamanda restoran açacağı bilgisi de erişilmişti. Danilo Şefin imza yemeklerinin yanı sıra her restoranda olan yemeklerinde bulunacağı restoranın menü fiyatları ise akılları yerinden etti, dudakları uçuklattı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.