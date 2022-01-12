- 12 Oca 2022 - 17:56 G: 12 Oca 2022 - 18:16

ATV’den Sarsıcı Kuruluş Osman Kararı! Son Nokta Konuldu, Yayın Akışı Değişti! Instagram, Twitter Ayağa Kalktı! Meğer Dizi…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman için skandal karar çıktı! Son nokta konulan dizide yayın akışı da komple değişti! Instagram ve Twitter’ı ayağa kaldıran bu olay ise dizi sevenlerini çılgına çevirdi. Birçok kişi dizinin haftalardır ekranlara gelmemesinin ardından final iddialarını bile ortaya çıkardı. Peki, Kuruluş Osman dizisi için ATV’nin verdiği sarsıcı karar ne oldu?

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Burak Çelik gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin son bölümü ise geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Dizinin tarihi dokusunu izlerken göğsü kabaran seyircinin birkaç haftadır Kuruluş Osman’ı izleyememesi ise artık isyan başlattı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Oca 2022 - 17:56 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Yakıp Yıkan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem! mask
Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Yakıp Yıkan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem!
Üç Kuruş Dizisine Kartal Şoku! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık” mask
Üç Kuruş Dizisine Kartal Şoku! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık”
Yargı Dizisinde Tokat Gibi Olay! Seyirci Küçük Dilini Yuttu, Ceylin İçin Gelen Hamle Şok Etti! Senarist Tüm Senaryoyu Baştan Yazdı… Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Tokat Gibi Olay! Seyirci Küçük Dilini Yuttu, Ceylin İçin Gelen Hamle Şok Etti! Senarist Tüm Senaryoyu Baştan Yazdı… Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Sadakatsiz 46. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? İşte Sadakatsiz Yeni Yayın Tarihi... mask
Sadakatsiz Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Sadakatsiz 46. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? İşte Sadakatsiz Yeni Yayın Tarihi...
Annemizi Saklarken 6. Bölüm 2021 Full İzle! 12 Ocak 2022 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Annemizi Saklarken 6. Bölüm 2021 Full İzle! 12 Ocak 2022 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
MasterChef 2021 Full İzle! 12 Ocak 2022 MasterChef 156. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 12 Ocak 2022 MasterChef 156. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Müge Anlı 12 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 12 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'den Üzen Haber! Safiye’nin Hazin Sonu Yakında! Tansel Öngel’in Akıbeti Belli Oldu! Diziden İkinci Çıkışı… mask
Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'den Üzen Haber! Safiye’nin Hazin Sonu Yakında! Tansel Öngel’in Akıbeti Belli Oldu! Diziden İkinci Çıkışı…
Gönül Dağı Dizisinin Kaderini Değiştirecek İsim Geliyor! Gönül Dağı'nda Sefer'in Eski Hikâyesini O İsimden Sonra Unutun! mask
Gönül Dağı Dizisinin Kaderini Değiştirecek İsim Geliyor! Gönül Dağı'nda Sefer'in Eski Hikâyesini O İsimden Sonra Unutun!
Aziz Dizisinden Şok Haber! Seyircisine Acı Haberler Arka Arkaya Verildi! İsyan Başladı, Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Aziz Dizisinden Şok Haber! Seyircisine Acı Haberler Arka Arkaya Verildi! İsyan Başladı, Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ATV’den Sarsıcı Kuruluş Osman Kararı! Son Nokta Konuldu, Yayın Akışı Değişti! Instagram, Twitter Ayağa Kalktı! Meğer Dizi… mask
ATV’den Sarsıcı Kuruluş Osman Kararı! Son Nokta Konuldu, Yayın Akışı Değişti! Instagram, Twitter Ayağa Kalktı! Meğer Dizi…
Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 20 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna… mask
Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 20 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna…
Yasak Elma Oyuncuları Birbirine Girdi! “Hakkımı Helal Etmiyorum” Eda Ece’nin Çıkışı Delirtti, Diziden Ayrılmaları Gündem Oldu! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Oyuncuları Birbirine Girdi! “Hakkımı Helal Etmiyorum” Eda Ece’nin Çıkışı Delirtti, Diziden Ayrılmaları Gündem Oldu! Neler Oluyor?
Rıdvan Dilmen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Mesut Özil İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Rıdvan Dilmen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Mesut Özil İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Rıza Çalımbay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Leyla Çalımbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Rıza Çalımbay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Leyla Çalımbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Şenol Güneş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Semra Güneş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Şenol Güneş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Semra Güneş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status