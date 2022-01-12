ATV’den Sarsıcı Kuruluş Osman Kararı! Son Nokta Konuldu, Yayın Akışı Değişti! Instagram, Twitter Ayağa Kalktı! Meğer Dizi…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman için skandal karar çıktı! Son nokta konulan dizide yayın akışı da komple değişti! Instagram ve Twitter’ı ayağa kaldıran bu olay ise dizi sevenlerini çılgına çevirdi. Birçok kişi dizinin haftalardır ekranlara gelmemesinin ardından final iddialarını bile ortaya çıkardı. Peki, Kuruluş Osman dizisi için ATV’nin verdiği sarsıcı karar ne oldu?
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Burak Çelik gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin son bölümü ise geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Dizinin tarihi dokusunu izlerken göğsü kabaran seyircinin birkaç haftadır Kuruluş Osman’ı izleyememesi ise artık isyan başlattı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.