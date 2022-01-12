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12 Oca 2022 - 17:56

ATV’den Sarsıcı Kuruluş Osman Kararı! Son Nokta Konuldu, Yayın Akışı Değişti! Instagram, Twitter Ayağa Kalktı! Meğer Dizi…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman için skandal karar çıktı! Son nokta konulan dizide yayın akışı da komple değişti! Instagram ve Twitter’ı ayağa kaldıran bu olay ise dizi sevenlerini çılgına çevirdi. Birçok kişi dizinin haftalardır ekranlara gelmemesinin ardından final iddialarını bile ortaya çıkardı. Peki, Kuruluş Osman dizisi için ATV’nin verdiği sarsıcı karar ne oldu?