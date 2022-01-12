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12 Oca 2022 - 18:24

Buse Varol’dan Alişan’ın Boşanma Açıklamasına Şok Yanıt! Öpüşme Sahnesi Delirtmişti, Son Noktayı Koydu! Hayranlarının Ağzı Açık…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol çiftinden skandal açıklamalar arka arkaya geldi. Alişan’ın kısa bir süre önce “Buse bir dizide öpüşseydi benim karım olamazdı” açıklaması milyonları delirtmişti. Son nokta Buse Varol’dan geldi. Hayranlarının bile ağzını açık bırakan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…