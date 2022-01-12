- 12 Oca 2022 - 18:24 G: 12 Oca 2022 - 18:47

Buse Varol’dan Alişan’ın Boşanma Açıklamasına Şok Yanıt! Öpüşme Sahnesi Delirtmişti, Son Noktayı Koydu! Hayranlarının Ağzı Açık…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol çiftinden skandal açıklamalar arka arkaya geldi. Alişan’ın kısa bir süre önce “Buse bir dizide öpüşseydi benim karım olamazdı” açıklaması milyonları delirtmişti. Son nokta Buse Varol’dan geldi. Hayranlarının bile ağzını açık bırakan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programına katılan Alişan, skandal açıklamalarda bulunmuştu. Boşanma iddialarına “Mutluluk reyting getirmez. Bu yüzden iyi olduğumuzu yazmıyorlar” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Buse Varol ayrılık hakkında çıkan iddialara tokat gibi yanıt verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Oca 2022 - 18:24 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 20 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna… mask
Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 20 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna…
Yasak Elma Oyuncuları Birbirine Girdi! “Hakkımı Helal Etmiyorum” Eda Ece’nin Çıkışı Delirtti, Diziden Ayrılmaları Gündem Oldu! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Oyuncuları Birbirine Girdi! “Hakkımı Helal Etmiyorum” Eda Ece’nin Çıkışı Delirtti, Diziden Ayrılmaları Gündem Oldu! Neler Oluyor?
Masterchef Hasan’dan Flaş Sergen Özen İtirafı! Stüdyoyu İnin İnim İnletti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Doktor Hülya Kıskançlıktan Çatlayacak! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Masterchef Hasan’dan Flaş Sergen Özen İtirafı! Stüdyoyu İnin İnim İnletti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Doktor Hülya Kıskançlıktan Çatlayacak! “Bu Kadarı da Pes!”
Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Yakıp Yıkan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem! mask
Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Yakıp Yıkan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem!
Emre Belözoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Tuğba Gürevin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Emre Belözoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Tuğba Gürevin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Asude Selma Kalebek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Metin Akdülger İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Asude Selma Kalebek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Metin Akdülger İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Bir Zamanlar Çukurova Behice’nin Kızını Görenler Delirdi! Alev Alev Instagram Yakıyor! Kıyafetleri Gündem Oldu, Sosyal Medya Sallandı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Behice’nin Kızını Görenler Delirdi! Alev Alev Instagram Yakıyor! Kıyafetleri Gündem Oldu, Sosyal Medya Sallandı!
Okan Buruk Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Nihan Akkuş İle  Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Okan Buruk Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Nihan Akkuş İle  Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Kıvırcık Ali Kaç Yaşında Öldü? Kıvırcık Ali Aslen Nereliydi, Ne Zaman Vefat Etti? mask
Kıvırcık Ali Kaç Yaşında Öldü? Kıvırcık Ali Aslen Nereliydi, Ne Zaman Vefat Etti?
Miles Chamley Watson Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Cansu Dere İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Miles Chamley Watson Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Cansu Dere İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Buse Varol’dan Alişan’ın Boşanma Açıklamasına Şok Yanıt! Öpüşme Sahnesi Delirtmişti, Son Noktayı Koydu! Hayranlarının Ağzı Açık… mask
Buse Varol’dan Alişan’ın Boşanma Açıklamasına Şok Yanıt! Öpüşme Sahnesi Delirtmişti, Son Noktayı Koydu! Hayranlarının Ağzı Açık…
ATV’den Sarsıcı Kuruluş Osman Kararı! Son Nokta Konuldu, Yayın Akışı Değişti! Instagram, Twitter Ayağa Kalktı! Meğer Dizi… mask
ATV’den Sarsıcı Kuruluş Osman Kararı! Son Nokta Konuldu, Yayın Akışı Değişti! Instagram, Twitter Ayağa Kalktı! Meğer Dizi…
Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 20 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna… mask
Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 20 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna…
Yasak Elma Oyuncuları Birbirine Girdi! “Hakkımı Helal Etmiyorum” Eda Ece’nin Çıkışı Delirtti, Diziden Ayrılmaları Gündem Oldu! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Oyuncuları Birbirine Girdi! “Hakkımı Helal Etmiyorum” Eda Ece’nin Çıkışı Delirtti, Diziden Ayrılmaları Gündem Oldu! Neler Oluyor?
Rıdvan Dilmen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Mesut Özil İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Rıdvan Dilmen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Mesut Özil İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Rıza Çalımbay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Leyla Çalımbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Rıza Çalımbay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Leyla Çalımbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status