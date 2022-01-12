Buse Varol’dan Alişan’ın Boşanma Açıklamasına Şok Yanıt! Öpüşme Sahnesi Delirtmişti, Son Noktayı Koydu! Hayranlarının Ağzı Açık…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol çiftinden skandal açıklamalar arka arkaya geldi. Alişan’ın kısa bir süre önce “Buse bir dizide öpüşseydi benim karım olamazdı” açıklaması milyonları delirtmişti. Son nokta Buse Varol’dan geldi. Hayranlarının bile ağzını açık bırakan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programına katılan Alişan, skandal açıklamalarda bulunmuştu. Boşanma iddialarına “Mutluluk reyting getirmez. Bu yüzden iyi olduğumuzu yazmıyorlar” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Buse Varol ayrılık hakkında çıkan iddialara tokat gibi yanıt verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.