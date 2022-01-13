ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ekran yolculuğuna verdiği molayı git gide uzatıyor. Ekranlara bu hafta geri dönmesi beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ATV’nin yayın akışında yer alması, dizinin sadık seyirci kitlesini bir hayli endişelendiriyor. Ekranlara en son 119. bölümü ile gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 120. bölümünü ne zaman yayınlanacağı ise, büyük bir merak konusu haline gelmiş bulunuyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi bitti mi, final mi yaptı? Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!