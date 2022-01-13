Murat Kurşun Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Ceylan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Bir süredir yakalandığı hastalık ile gündemlerden düşmeyen Murat Kurşun, şimdilerde sağlık durumu ile seyircisini meraklandırmaya başladı. Sağlık durumuna dair yaptığı açıklama ile hayranlarını meraklandıran Murat Kurşun ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir yakalandığı hastalık ile gündemlerden düşmeyen Murat Kurşun, şimdilerde sağlık durumu ile seyircisini meraklandırmaya başladı. Sağlık durumuna dair yaptığı açıklama ile hayranlarını meraklandıran Murat Kurşun, magazin takipçileri tarafından hemen yakın markaja alındı. Bu markajda ise, Murat Kurşun’un eşinin kim olduğu nihayet ortaya çıktı! Peki, Murat Kurşun kaç yaşında? Murat Kurşun kimdir, aslen nereli? Murat Kurşun evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Oca 2022 - 08:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.