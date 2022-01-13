Berrak Tüzünataç Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rafael Cemo Çetin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Erkanların sevilen isimlerinden biri olan oyuncu Berrak Tüzünataç, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı o poz ile magazin basınının gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına çıplak bir şekilde geçen Berrak Tüzünataç ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde..
Erkanların sevilen isimlerinden biri olan oyuncu Berrak Tüzünataç, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı o poz ile magazin basınının gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına çıplak bir şekilde geçen Berrak Tüzünataç, herkesi şoke etti. Bu pozu ikinci kez veren Berrak Tüzünataç’ın yaşı ise herkesi adeta hayrete düşürdü! Peki, Berrak Tüzünataç kaç yaşında? Berrak Tüzünataç kimdir, aslen nereli? Berrak Tüzünataç sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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13 Oca 2022 - 08:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.