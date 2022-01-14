Berrak Tüzünataç'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rafael Cemo Çetin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  

Erkanların sevilen isimlerinden biri olan oyuncu Berrak Tüzünataç, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı o poz ile magazin basınının gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına çıplak bir şekilde geçen Berrak Tüzünataç, herkesi şoke etti. Bu pozu ikinci kez veren Berrak Tüzünataç’ın yaşı ise herkesi adeta hayrete düşürdü! Peki, Berrak Tüzünataç kaç yaşında? Berrak Tüzünataç kimdir, aslen nereli? Berrak Tüzünataç sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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