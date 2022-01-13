- 13 Oca 2022 - 08:39 G: 13 Oca 2022 - 08:41

Ayça Ayşin Turan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alp Navruz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  

Şimdilerde yeni bir aşka yelken açmış olan Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı isimli dizide partnerliğini yapan Alp Navruz ile aşk yaşadığını kabul etti. Paylaştığı o fotoğraf ile her şeyi kabul eden Ayça Ayşin Turan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şimdilerde yeni bir aşka yelken açmış olan Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı isimli dizide partnerliğini yapan Alp Navruz ile aşk yaşadığını kabul etti. Paylaştığı o fotoğraf ile her şeyi kabul eden Ayça Ayşin Turan, şimdilerde magazin takipçilerinin sıkı markajına yakalandı. Aralarındaki yaş farkı ile herkesi şaşırtan magazin dünyasının yeni çiftinin yaşları bakın kaç çıktı! Peki, Ayça Ayşin Turan kaç yaşında? Ayça Ayşin Turan kimdir, aslen nereli? Ayça Ayşin Turan sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…        


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13 Oca 2022 - 08:39 - Magazin

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