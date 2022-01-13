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13 Oca 2022 - 08:44

Evlilik Hakkında Her Şey Sanem’i Gökçe Eyüboğlu’nun Burnu Estetik Mi? Gökçe Eyüboğlu Estetiksiz Haliyle Şaşırttı!

Şimdilerde FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sanem Cevher karakterini canlandıran Gökçe Eyüboğlu, yeni rolü ile bir hayli ilgi gördü. Bu ilgiyi geçtiğimiz günlerde ortaya atılan estetik yaptırdığı iddiasıyla da daha da artıran Gökçe Eyüboğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...