Evlilik Hakkında Her Şey Sanem’i Gökçe Eyüboğlu’nun Burnu Estetik Mi? Gökçe Eyüboğlu Estetiksiz Haliyle Şaşırttı!
Şimdilerde FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sanem Cevher karakterini canlandıran Gökçe Eyüboğlu, yeni rolü ile bir hayli ilgi gördü. Bu ilgiyi geçtiğimiz günlerde ortaya atılan estetik yaptırdığı iddiasıyla da daha da artıran Gökçe Eyüboğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sanem Cevher karakterini canlandıran Gökçe Eyüboğlu, yeni rolü ile bir hayli ilgi gördü. Bu ilgiyi geçtiğimiz günlerde ortaya atılan estetik yaptırdığı iddiasıyla da daha da artıran Gökçe Eyüboğlu, hayranlarını bu konuda meraklandırmaya başladı! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey Sanem’i Gökçe Eyüboğlu’nun burnu estetik mi? Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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13 Oca 2022 - 08:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.