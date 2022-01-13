Mahkum Dizisi Sasha’sı Hayal Köseoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Caner Şahin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  

Şimdilerde FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandırarak seyircisinin karşısına çıkan Hayal Köseoğlu, televizyon dünyasının parlayan yıldızları arasındaki yerini aldı. Oyunculuk performansı kadar, güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Peki, Mahkum dizisi Sasha’sı Hayal Köseoğlu kaç yaşında? Hayal Köseoğlu kimdir, aslen nereli? Hayal Köseoğlu sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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