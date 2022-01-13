Ulaş Tuna Astepe Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İrem Helvacıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde İrem Helvacıoğlu ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemlerde düşmeyen Ulaş Tuna Astepe, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı isimli dizide gösterdiği performansla da çok konuşulur hale geldi. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Osmanlı Devleti’nin ilk kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin Paşa’ya hayat veren Ulaş Tuna Astepe, o aşk iddialarının hemen ardından hayranları tarafından yakın takibe alındı. Öte yandan Ulaş Tuna Astepe’yi yakın takibe alan hayranları, en çok ünlü oyuncunun yaşına şaşırdı! Peki, Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında? Ulaş Tuna Astepe kimdir, aslen nereli? Ulaş Tuna Astepe sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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