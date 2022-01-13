Ulaş Tuna Astepe Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İrem Helvacıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Osmanlı Devleti’nin ilk kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin Paşa’ya hayat veren Ulaş Tuna Astepe ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde İrem Helvacıoğlu ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemlerde düşmeyen Ulaş Tuna Astepe, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı isimli dizide gösterdiği performansla da çok konuşulur hale geldi. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Osmanlı Devleti’nin ilk kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin Paşa’ya hayat veren Ulaş Tuna Astepe, o aşk iddialarının hemen ardından hayranları tarafından yakın takibe alındı. Öte yandan Ulaş Tuna Astepe’yi yakın takibe alan hayranları, en çok ünlü oyuncunun yaşına şaşırdı! Peki, Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında? Ulaş Tuna Astepe kimdir, aslen nereli? Ulaş Tuna Astepe sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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13 Oca 2022 - 08:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.