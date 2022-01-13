- 13 Oca 2022 - 08:52 G: 13 Oca 2022 - 08:56

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis’i Yetkin Dikinciler'in Eşi Kendisinden Daha Ünlü Çıktı! Başarılı Oyuncu Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan İle Evli…

Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Yetkin Dikinciler, sevilen oyunculuk performansı ile dizinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sizde Yetkin Dikinciler ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Yetkin Dikinciler, sevilen oyunculuk performansı ile dizinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. En az oyunculuk performansı kadar özel yaşamı ile de dikkat çeken Yetkin Dikinciler’in eşi ise, herkesi hayrete düşürmeyi başardı! Peki, Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yetkin Dikinciler evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…


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13 Oca 2022 - 08:52 - Magazin

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