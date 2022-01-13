Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis’i Yetkin Dikinciler'in Eşi Kendisinden Daha Ünlü Çıktı! Başarılı Oyuncu Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan İle Evli…
Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Yetkin Dikinciler, sevilen oyunculuk performansı ile dizinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sizde Yetkin Dikinciler ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Yetkin Dikinciler, sevilen oyunculuk performansı ile dizinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. En az oyunculuk performansı kadar özel yaşamı ile de dikkat çeken Yetkin Dikinciler’in eşi ise, herkesi hayrete düşürmeyi başardı! Peki, Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yetkin Dikinciler evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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13 Oca 2022 - 08:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.