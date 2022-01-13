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13 Oca 2022 - 08:55

Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sinan Akçıl İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Çalıkuşu isimli dizinin Feride’si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Aydan Şener, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafı ile herkesi şoke etti. Hayranlarının beğeni ve övgüler yağdırdığı o fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Aydan Şener ile ilgili tüm detaylar haberimizde...