Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sinan Akçıl İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Çalıkuşu isimli dizinin Feride’si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Aydan Şener, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafı ile herkesi şoke etti. Hayranlarının beğeni ve övgüler yağdırdığı o fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Aydan Şener ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Çalıkuşu isimli dizinin Feride’si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Aydan Şener, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafı ile herkesi şoke etti. Hayranlarının beğeni ve övgüler yağdırdığı o fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Aydan Şener, yıllara meydan okuduğunu adeta kanıtladı. O fotoğrafın ardından Aydan Şener’in hayranları ise, ünlü oyuncunun yaşını merak etmeye başladı. Peki, Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener kaç yaşında? Aydan Şener kimdir, aslen nerelidir? Aydan Şener evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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13 Oca 2022 - 08:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.