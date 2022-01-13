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13 Oca 2022 - 09:23

Masterchef’te Görülmemiş Olay! Davul Zurnayla Gönderildi, Ceketi Çıkarıp Çıktı! Yarışmaya Veda Eden İsim Twitter’ı Karıştırdı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te görülmemiş bir olay yaşandı! Davul zurnayla gönderilen isim, ceketini çıkarıp çıktı! Yarışmaya veda eden isim Twitter’ı karıştırırken; birçok kişi ise elenmesine sevindi! İşte merak edilen tüm detaylar…