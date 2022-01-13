13 Oca 2022 - 09:23 Güncelleme: 13 Oca 2022 - 09:28
Masterchef’te Görülmemiş Olay! Davul Zurnayla Gönderildi, Ceketi Çıkarıp Çıktı! Yarışmaya Veda Eden İsim Twitter’ı Karıştırdı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te görülmemiş bir olay yaşandı! Davul zurnayla gönderilen isim, ceketini çıkarıp çıktı! Yarışmaya veda eden isim Twitter’ı karıştırırken; birçok kişi ise elenmesine sevindi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Hasan Biltekin ve Tahsin Küçük ise kıyasıya mücadele vererek; yarışmada ikinci finalist olmaya çalıştı. Peki, hangi isim elendi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.