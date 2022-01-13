Masterchef Sergen’in Kardeşini Görenler Eridi Bitti! Kimse Bu Kadar Benzerlik Beklemiyordu! Mehmet Şef Bile Karıştırır! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Sergen Özen’in kardeşi gündeme bomba gibi düştü. Genç kızların kalbini çalan Sergen Özen’in kardeşinin abisine aşırı derecede benzemesi ise şok etti. Birçok kişi ise “Mehmet Şef bile karıştırır” yorumlarında bulundu. Peki, Masterchef Sergen’in kardeşi kim?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını gönüllere kazımış olan Sergen Özen, kısa bir süre önce yarışmadan elenmişti. Hasan Biltekin’le birlikte savaş veren Sergen Özen, gündeme bomba gibi düşmüştü. Vedasıyla yürekleri yakıp yıkan Sergen Özen’in bilinmeyen kardeşi ise resmen ortaya çıktı! İşte Masterchef yarışmasında gönüllerin şampiyonu olan Sergen Özen’in hiç görülmemiş o kardeşi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.