Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Oca 2022 - 09:58

Masterchef Sergen’in Kardeşini Görenler Eridi Bitti! Kimse Bu Kadar Benzerlik Beklemiyordu! Mehmet Şef Bile Karıştırır! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Sergen Özen’in kardeşi gündeme bomba gibi düştü. Genç kızların kalbini çalan Sergen Özen’in kardeşinin abisine aşırı derecede benzemesi ise şok etti. Birçok kişi ise “Mehmet Şef bile karıştırır” yorumlarında bulundu. Peki, Masterchef Sergen’in kardeşi kim?