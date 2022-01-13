- 13 Oca 2022 - 09:58 G: 13 Oca 2022 - 09:59

Masterchef Sergen’in Kardeşini Görenler Eridi Bitti! Kimse Bu Kadar Benzerlik Beklemiyordu! Mehmet Şef Bile Karıştırır! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Sergen Özen’in kardeşi gündeme bomba gibi düştü. Genç kızların kalbini çalan Sergen Özen’in kardeşinin abisine aşırı derecede benzemesi ise şok etti. Birçok kişi ise “Mehmet Şef bile karıştırır” yorumlarında bulundu. Peki, Masterchef Sergen’in kardeşi kim?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını gönüllere kazımış olan Sergen Özen, kısa bir süre önce yarışmadan elenmişti. Hasan Biltekin’le birlikte savaş veren Sergen Özen, gündeme bomba gibi düşmüştü. Vedasıyla yürekleri yakıp yıkan Sergen Özen’in bilinmeyen kardeşi ise resmen ortaya çıktı! İşte Masterchef yarışmasında gönüllerin şampiyonu olan Sergen Özen’in hiç görülmemiş o kardeşi!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Oca 2022 - 09:58 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Görülmemiş Olay! Davul Zurnayla Gönderildi, Ceketi Çıkarıp Çıktı! Yarışmaya Veda Eden İsim Twitter’ı Karıştırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Görülmemiş Olay! Davul Zurnayla Gönderildi, Ceketi Çıkarıp Çıktı! Yarışmaya Veda Eden İsim Twitter’ı Karıştırdı! Neler Oluyor?
MasterChef 2021 Full İzle! 13 Ocak 2022 MasterChef 157. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 13 Ocak 2022 MasterChef 157. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Dilara Başaran Büyük Aşka Son Noktayı Koydu! Meğer Sergen ile Dilara… mask
Masterchef Dilara Başaran Büyük Aşka Son Noktayı Koydu! Meğer Sergen ile Dilara…
Masterchef Mert Ateş'in Başına talih kuşu kondu! Öyle Bir Eğitim Alacak Ki, Akıllar Yerinden Çıkacak! Acun Medya Sayesinde… “Helal Be!” mask
Masterchef Mert Ateş'in Başına talih kuşu kondu! Öyle Bir Eğitim Alacak Ki, Akıllar Yerinden Çıkacak! Acun Medya Sayesinde… “Helal Be!”
Masterchef Hasan’dan Flaş Sergen Özen İtirafı! Stüdyoyu İnin İnim İnletti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Doktor Hülya Kıskançlıktan Çatlayacak! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Masterchef Hasan’dan Flaş Sergen Özen İtirafı! Stüdyoyu İnin İnim İnletti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Doktor Hülya Kıskançlıktan Çatlayacak! “Bu Kadarı da Pes!”
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Survivor’a Katılıyor! Acun Ilıcalı İmzaları Sundu, Görenler Delirdi! Çaktırmadan Fenomen Etmişti, Karar Çıktı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Survivor’a Katılıyor! Acun Ilıcalı İmzaları Sundu, Görenler Delirdi! Çaktırmadan Fenomen Etmişti, Karar Çıktı! Neler Oluyor?
Masterchef’te İkinci Finalist İfşa Edildi! Hasan Mı, Tahsin Mi? Veda Eden İsim Yürekleri Yakıp Yıktı! Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Masterchef’te İkinci Finalist İfşa Edildi! Hasan Mı, Tahsin Mi? Veda Eden İsim Yürekleri Yakıp Yıktı! Sosyal Medya Sallanıyor…
Masterchef Sergen’den Acı Veren Veda Paylaşımı! Sokaklarda Yattığını Duyunca; Mehmet Şef Elinden Tutmuştu! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Masterchef Sergen’den Acı Veren Veda Paylaşımı! Sokaklarda Yattığını Duyunca; Mehmet Şef Elinden Tutmuştu! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Doktor Hülya Alev Alev Yaktı! Önce İncecik Belini Kanıtlamıştı, Şimdi Deri Taytıyla… “Yenge Kendine Gel!” mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Doktor Hülya Alev Alev Yaktı! Önce İncecik Belini Kanıtlamıştı, Şimdi Deri Taytıyla… “Yenge Kendine Gel!”
MasterChef 2021 Full İzle! 12 Ocak 2022 MasterChef 156. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 12 Ocak 2022 MasterChef 156. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sinan Akçıl İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sinan Akçıl İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis’i Yetkin Dikinciler'in Eşi Kendisinden Daha Ünlü Çıktı! Başarılı Oyuncu Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan İle Evli… mask
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis’i Yetkin Dikinciler'in Eşi Kendisinden Daha Ünlü Çıktı! Başarılı Oyuncu Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan İle Evli…
Ulaş Tuna Astepe Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İrem Helvacıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Ulaş Tuna Astepe Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İrem Helvacıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Mahkum Dizisi Sasha’sı Hayal Köseoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Caner Şahin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   mask
Mahkum Dizisi Sasha’sı Hayal Köseoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Caner Şahin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  
Evlilik Hakkında Her Şey Sanem’i Gökçe Eyüboğlu’nun Burnu Estetik Mi? Gökçe Eyüboğlu Estetiksiz Haliyle Şaşırttı! mask
Evlilik Hakkında Her Şey Sanem’i Gökçe Eyüboğlu’nun Burnu Estetik Mi? Gökçe Eyüboğlu Estetiksiz Haliyle Şaşırttı!
Lerzan Mutlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Demet Akalın İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   mask
Lerzan Mutlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Demet Akalın İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  
Ayça Ayşin Turan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alp Navruz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   mask
Ayça Ayşin Turan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alp Navruz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  
Berrak Tüzünataç Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rafael Cemo Çetin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   mask
Berrak Tüzünataç Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rafael Cemo Çetin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  
Murat Kurşun Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Ceylan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   mask
Murat Kurşun Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Ceylan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  
Arka Sokaklar Dizisinde Nöbet Değişimi! Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Her Veda Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Karar! “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Nöbet Değişimi! Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Her Veda Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Karar! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef’te Görülmemiş Olay! Davul Zurnayla Gönderildi, Ceketi Çıkarıp Çıktı! Yarışmaya Veda Eden İsim Twitter’ı Karıştırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Görülmemiş Olay! Davul Zurnayla Gönderildi, Ceketi Çıkarıp Çıktı! Yarışmaya Veda Eden İsim Twitter’ı Karıştırdı! Neler Oluyor?
Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sinan Akçıl İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sinan Akçıl İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis’i Yetkin Dikinciler'in Eşi Kendisinden Daha Ünlü Çıktı! Başarılı Oyuncu Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan İle Evli… mask
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis’i Yetkin Dikinciler'in Eşi Kendisinden Daha Ünlü Çıktı! Başarılı Oyuncu Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan İle Evli…
Ulaş Tuna Astepe Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İrem Helvacıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Ulaş Tuna Astepe Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İrem Helvacıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Mahkum Dizisi Sasha’sı Hayal Köseoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Caner Şahin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   mask
Mahkum Dizisi Sasha’sı Hayal Köseoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Caner Şahin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  
Evlilik Hakkında Her Şey Sanem’i Gökçe Eyüboğlu’nun Burnu Estetik Mi? Gökçe Eyüboğlu Estetiksiz Haliyle Şaşırttı! mask
Evlilik Hakkında Her Şey Sanem’i Gökçe Eyüboğlu’nun Burnu Estetik Mi? Gökçe Eyüboğlu Estetiksiz Haliyle Şaşırttı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status