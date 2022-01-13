Masumlar Apartmanı Dizisinde Önce Dayak Sonra Düğün! Ağzı – Yüzü Yer Değiştirdi, Nikaha Koştu! Böylesini Kimse Beklemiyordu!

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizsinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben, ailesine ve sevdiklerini yemeğe davet etmişti. Yemekte skandallar arka arkaya patlarken; yemek sonrasında ise Han, sevdiği kadınla birlikte kalmak için evine gitmişti. Pencereden kendisinin evlerine baktığını gören Han ise dışarı çıkmıştı. Daha sonra ise başına gelmeyen kalmamıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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