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13 Oca 2022 - 11:29

Bez Bebek’in Yağmur’u Öyle Bir Hale Geldi Ki, Görenler Mest Oldu! Değişimi Dudak Uçuklattı, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Alev Alev Yaktı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Asena Keskinci’nin değişimi şok etti. Bez Bebek dizisinde hayat verdiği Yağmur karakteriyle tanınan başarılı oyuncu, görenleri mest etti. Değişimi dudak uçuklatan güzel oyuncuya, bir bakan bir daha baktı! İşte Asena Keskinci’nin alev alev yakan o pozları…