Bez Bebek’in Yağmur’u Öyle Bir Hale Geldi Ki, Görenler Mest Oldu! Değişimi Dudak Uçuklattı, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Alev Alev Yaktı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Asena Keskinci’nin değişimi şok etti. Bez Bebek dizisinde hayat verdiği Yağmur karakteriyle tanınan başarılı oyuncu, görenleri mest etti. Değişimi dudak uçuklatan güzel oyuncuya, bir bakan bir daha baktı! İşte Asena Keskinci’nin alev alev yakan o pozları…
En son FOX TV ekranlarında yayınlanan ama yayın hayatı kısa süren Masumiyet dizisinde hayat verdiği karakterle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu, dizisinin bitmesiyle birlikte farklı projelere yönelmişti. Masumiyet dizisinde büyük bir çıkış yakalayan Asena Keskinci’nin son hali ise nefesleri resmen kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.