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13 Oca 2022 - 12:07

Mahmut Tuncer Estetik Ameliyatı Mı Oldu? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki; Ne 10 Yaş, Ne 20 Yaş, Ne 30 Yaş… Kimse Tanıyamıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer, gündeme bomba gibi düştü. Estetik ameliyat olduğu konuşulan Mahmut Tuncer, öyle bir görselle gündeme geldi ki, ağızları açık kaldı. Bir anda 10 değil, 20 değil, tam tamına 30 yaş gençleşen başarılı şarkıcının son halini ise kimse tanıyamadı. Peki, Mahmut Tuncer nasıl bir değişim yaşadı?