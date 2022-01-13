- 13 Oca 2022 - 12:07 G: 13 Oca 2022 - 12:30

Mahmut Tuncer Estetik Ameliyatı Mı Oldu? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki; Ne 10 Yaş, Ne 20 Yaş, Ne 30 Yaş… Kimse Tanıyamıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer, gündeme bomba gibi düştü. Estetik ameliyat olduğu konuşulan Mahmut Tuncer, öyle bir görselle gündeme geldi ki, ağızları açık kaldı. Bir anda 10 değil, 20 değil, tam tamına 30 yaş gençleşen başarılı şarkıcının son halini ise kimse tanıyamadı. Peki, Mahmut Tuncer nasıl bir değişim yaşadı?

Geçtiğimiz günlerde İbo Show’a katılan Mahmut Tuncer, yılbaşı gecesine eğlence katmıştı. Her bölümü büyük bir heyecan yaşatan İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı İbo Show’a katılan Mahmut Tuncer, dengeleri değiştirmişti. Açıklamalarıyla ve sempatik tavırlarıyla uzun bir süre konuşulan Mahmut Tuncer’in son hali şok etti! İşte Mahmut Tuncer’in estetik ameliyat olduğuna dair iddialarına çıkmasına neden olan o görsel…

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13 Oca 2022 - 12:07 Ankara- Yaşam

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