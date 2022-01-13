Hangi Burç Mühendislik Fakültesinde Okumalı? İşte Sayısal Zekası Herkesi Ezip Geçecek Burçlar…
sayısal zekaya sahip olan burçlar, mühendisliklere çok daha yatkın insanlar oluyor. Dolayısıyla o burçların mühendis olması kaçınılmaz. Sizde sayısal zekaya sahip olan burçları merak ediyor ve Mühendis olması beklenen burçları öğrenmek istiyorsanız işte size detaylar...
Her burcun kişilere sağladığı karakteristik özellikler, onların nasıl bir kariyer planı yapması gerektiği noktasında çeşitli ipuçları verebiliyor. Bu özelliklere bakıldığında sözel zekaya sahip olan burçlar, daha çok iletişim alanındaki işlere yatkın olurken; sayısal zekaya sahip olan burçlar, mühendisliklere çok daha yatkın insanlar oluyor. Dolayısıyla o burçların mühendis olması, iş hayatlarındaki başarıyı elde edeceklerini garantiliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının mühendis burçlarını görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç mühendislik fakültesinde okumalı? İşte sayısal zekası herkesi ezip geçecek burçlar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Oca 2022 - 12:53 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.