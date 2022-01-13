Her burcun kişilere sağladığı karakteristik özellikler, onların nasıl bir kariyer planı yapması gerektiği noktasında çeşitli ipuçları verebiliyor. Bu özelliklere bakıldığında sözel zekaya sahip olan burçlar, daha çok iletişim alanındaki işlere yatkın olurken; sayısal zekaya sahip olan burçlar, mühendisliklere çok daha yatkın insanlar oluyor. Dolayısıyla o burçların mühendis olması, iş hayatlarındaki başarıyı elde edeceklerini garantiliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının mühendis burçlarını görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç mühendislik fakültesinde okumalı? İşte sayısal zekası herkesi ezip geçecek burçlar…



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