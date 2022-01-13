Masterchef’te İkinci Finalist Ortaya Çıktı! Finale Kalan İsimler Dengeleri Değiştirdi! Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
Türkiye’nin fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, bu sezonunun da sonuna geliyor. İki günlük şampiyonluk yarışı ile ekranlara gelmeye hazırlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışması ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, bu sezonunun da sonuna geliyor. İki günlük şampiyonluk yarışı ile ekranlara gelmeye hazırlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, finalistlerini de belirlemiş bulunuyor. Final yarışına adını yazdıran Eren’in ardından MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının finalinde Hasan’ın mı yoksa Tahsin’in mi yarışacağı ise, giderek daha büyük bir merak konusu haline geliyor. Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışması finalistleri kimler oldu? MasterChef Türkiye 2021 Hasan elendi mi? MasterChef Türkiye 2021 Tahsin elendi mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Oca 2022 - 13:07 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.