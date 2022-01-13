Seren Serengil’e Skandal Sözler! Boşanmanın Perde Arkası Aralandı, Ebru Gündeş İşin İçerisinde! “O Fakirlere Bakmaz” Demişti! Meğer…

Bir süredir magazin basınının hareketli gündemlerinden birini oluşturan Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanması, yeni bir iddia ile gündemlere yeniden geldi. Yaşar İpek ile ebru Gündeş arasındaki aşk yaşandığına dair dedikodular magazini hareketlendirirken; Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında görülen o dava her şeyi adeta gözler önüne serdi. Öte yandan Seren Serengil’in söyledikleri gerçekleri adeta bir bir ortaya döktü! Peki, Seren Serengil ne dedi? Ebru Gündeş ile Yaşar İpek birlikte mi? İşte, detaylar…



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