Seren Serengil’e Skandal Sözler! Boşanmanın Perde Arkası Aralandı, Ebru Gündeş İşin İçerisinde! “O Fakirlere Bakmaz” Demişti! Meğer…
Bir süredir magazin basınının hareketli gündemlerinden birini oluşturan Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanması, yeni bir iddia ile gündemlere yeniden geldi. Yaşar İpek ile ebru Gündeş arasındaki aşk yaşandığına dair dedikodular magazini hareketlendirirken merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir magazin basınının hareketli gündemlerinden birini oluşturan Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanması, yeni bir iddia ile gündemlere yeniden geldi. Yaşar İpek ile ebru Gündeş arasındaki aşk yaşandığına dair dedikodular magazini hareketlendirirken; Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında görülen o dava her şeyi adeta gözler önüne serdi. Öte yandan Seren Serengil’in söyledikleri gerçekleri adeta bir bir ortaya döktü! Peki, Seren Serengil ne dedi? Ebru Gündeş ile Yaşar İpek birlikte mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Oca 2022 - 13:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.