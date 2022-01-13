Masterchef Dilara’dan Skandal Sözler! Yarışma Sonrasında Öyle Şeyler Dedi Ki, Acun Medya Önlüğü Geri Alacak! Meğer Şefler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Tahsin ve Hasan arasında yaşanan çekişmeli rekabet gündeme bomba gibi düşmüştü. Hasan Biltekin ise en çok puan toplayan isim olmuştu ve yarışmada finalist olarak yükselmişti. Tahsin ise yarışmaya üçüncü olarak veda etmişti. Yarışmaya beşinci olarak veda eden Dilara Başaran ise yarışma sonrasında skandal sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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