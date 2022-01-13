- 13 Oca 2022 - 15:22 G: 13 Oca 2022 - 15:26

Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkası Skandal, Gözyaşı Dolu! 4 Kurşunun Hesabı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Rıza Baba krizi yaşandı! Zafer Ergin’in hayat verdiği Rıza Baba karakterinin diziden neden ayrıldığı da ortaya çıktı. Perde arkasının aralanmasıyla birlikte büyük bir skandal seyircinin karşına çıktı. Yeni bölümünde gözyaşlarının akacağı ise Rıza Baba’nın tam 4 kurşunla vurulmasıyla belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Yılbaşından dolayı birkaç hafta ara veren dizinin yeni bölümünün ise Cuma akşamı ekranlara geleceği duyurulmuştu. Rıza Baba’nın akıbeti ise belli oldu! Peki, Rıza Baba karakteri neden diziden ayrılıyor?

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13 Oca 2022 - 15:22 Ankara- Yaşam

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