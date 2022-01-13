Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkası Skandal, Gözyaşı Dolu! 4 Kurşunun Hesabı…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Rıza Baba krizi yaşandı! Zafer Ergin’in hayat verdiği Rıza Baba karakterinin diziden neden ayrıldığı da ortaya çıktı. Perde arkasının aralanmasıyla birlikte büyük bir skandal seyircinin karşına çıktı. Yeni bölümünde gözyaşlarının akacağı ise Rıza Baba’nın tam 4 kurşunla vurulmasıyla belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Yılbaşından dolayı birkaç hafta ara veren dizinin yeni bölümünün ise Cuma akşamı ekranlara geleceği duyurulmuştu. Rıza Baba’nın akıbeti ise belli oldu! Peki, Rıza Baba karakteri neden diziden ayrılıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.