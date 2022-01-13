Masterchef Tahsin’in Vedası Yürekleri Yaktı! Şefler İçin Dedikleri Kaos Çıkarttı! Masterchef Hasan’a Hakaret Boyutunda Sözler… “Hak Etmedin!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Tahsin ve Hasan arasında kıyasıya bir mücadele verilmişti. Mücadelenin kazanan ismi ise Hasan Biltekin olmuştu. Hasan Biltekin ikinci finalist olurken; Tahsin Küçük ise yarışmaya veda eden isim olmuştu. Şimdi ise sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki…

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