- 13 Oca 2022 - 15:48 G: 13 Oca 2022 - 15:52

Masterchef Tahsin’in Vedası Yürekleri Yaktı! Şefler İçin Dedikleri Kaos Çıkarttı! Masterchef Hasan’a Hakaret Boyutunda Sözler… “Hak Etmedin!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te veda eden isim Tahsin olmuştu. Şimdi ise yarışma sonrasında bir veda paylaşımı yaparak; yürekleri yaktı! Şefler için dedikleri ortalığı yıkarken; kaos çıkardı! Masterchef Hasan için ise ağızlara alınmayacak sözler arka arkaya geldi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Tahsin ve Hasan arasında kıyasıya bir mücadele verilmişti. Mücadelenin kazanan ismi ise Hasan Biltekin olmuştu. Hasan Biltekin ikinci finalist olurken; Tahsin Küçük ise yarışmaya veda eden isim olmuştu. Şimdi ise sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki…

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13 Oca 2022 - 15:48 Ankara- Yaşam

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