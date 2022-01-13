Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Oca 2022 - 16:11

Alişan’ın Kızını Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Buse Varol’la Benzerliği Tokat Gibi Çarptı! Kızının Yüzünü İlk Kez Gösterdi! “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol çiftinin çocuklarını görenler şok oldu! Geçtiğimiz aylarda doğan Eliz’in annesine benzerliği ise gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyanın onları konuştuğu bilinirken; birçok kişi ise Eliz ve Buse Varol’un fotoğrafına “Yok Artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…