Alişan’ın Kızını Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Buse Varol’la Benzerliği Tokat Gibi Çarptı! Kızının Yüzünü İlk Kez Gösterdi! “Yok Artık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol çiftinin çocuklarını görenler şok oldu! Geçtiğimiz aylarda doğan Eliz’in annesine benzerliği ise gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyanın onları konuştuğu bilinirken; birçok kişi ise Eliz ve Buse Varol’un fotoğrafına “Yok Artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Buse Varol, dizisi için çalışmalara da başlamıştı. Dizisi için 22 santimden daha fazla incelen başarılı oyuncu; giyim tarzında ve saç tarzında da büyük değişikliklere gitmişti. Geçtiğimiz günlerde saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu, 3 gün sonra saçlarını yeniden eski rengine çevirmişti. Şimdi ise saçlarını küt kestirdi ve kızıyla şok bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.